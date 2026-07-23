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Компания Араза Агаларова требует 1,68 млрд за ущерб «Крокус Сити Холлу»

First News Media18:15 - Сегодня
Компания Араза Агаларова требует 1,68 млрд за ущерб «Крокус Сити Холлу»

Crocus Group через суд пытается взыскать со страховой компании "Ингосстраха" 1,68 млрд рублей за концертный зал "Крокус Сити Холл", который сгорел в 2024 году.

Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 7 июля и принято к производству.

Головная компания Crocus Group Араза Агаларова АО „Крокус Интернэшнл“ 7 июля подала иск в Арбитражный суд Москвы к СПАО „Ингосстрах“ о взыскании 1,68 млрд руб. (приблизительно 36,5 млн. манатов).

10 июля иск приняли к производству, пишет "Коммерсантъ".

В качестве третьих лиц по делу привлечены "Крокус финанс", Газпромбанк и ПСБ. Заявленная сумма составляет лишь часть общего ущерба. Ранее сын владельца группы компаний Crocus Group Араза Агаларова Эмин оценивал потери компании в 150–200 млн долларов.

Юристы отмечают, что перспективы иска будут зависеть от условий страхового договора. По данным "Ингосстраха", риск теракта не был включен в страховое покрытие объекта. Если суд подтвердит, что произошедшее не относится к страховым случаям, в удовлетворении требований могут отказать. При наличии соответствующего покрытия не исключено частичное взыскание или заключение мирового соглашения.

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