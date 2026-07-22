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Орнелла Мути и дочь подадут документы на получение гражданства России

First News Media18:45 - Сегодня
Орнелла Мути и дочь подадут документы на получение гражданства России

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли сообщила, что они с матерью планируют подать заявления на получение российского гражданства, передает «РИА Новости».

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома», — сказала певица.

Она отметила, что у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения».

Ривелли добавила, что они с матерью не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта. По ее словам, многие жители Италии любят Россию и ее культуру.

Певица также сообщила, что они с матерью рассматривают возможность приобрести дом в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы в дальнейшем привезти в Россию других членов семьи.

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