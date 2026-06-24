СМИ: заседание Совета мира по Газе пройдет на Кипре с 30 июня по 1 июля

Заседание Совета мира по Газе состоится на Кипре с 30 июня по 1 июля.

Об этом сообщил англоязычный информационный портал In-Cyprus со ссылкой на официального представителя кипрского правительства в ранге министра Константиноса Летимпиотиса.

"Могу сказать вам, что Совет мира был создан для реализации плана восстановления Газы в соответствии с резолюцией 2803 ООН, который Республика Кипр не только приветствовала, но и поддерживала с самого первого момента", - приводит портал слова официального представителя правительства. Летимпиотис отметил, что совет соберется на Кипре 30 июня и 1 июля.

По его утверждению, в числе участников форума будут представители Совета мира, Национального комитета по управлению Газой (NCAG) и офиса верховного представителя Совета мира Николая Младенова. Некоторые официальные лица, которые примут участие в заседании, уже запросили встречи с министром иностранных дел Кипра, добавил он.

Источник: ТАСС