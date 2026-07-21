Трамп: США изучат возможность оказания давления на Израиль

Соединенные Штаты рассмотрят возможность оказания давления на Израиль, чтобы добиться вывода его войск с территории Ливана.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Ну, я рассмотрю это. Я только что услышал об этом <...>. И мы рассмотрим это", - сказал он на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме, комментируя просьбу сообщить, готовы ли будут США оказать дополнительный нажим на Израиль. Вопрос был задан в свете того, что армия Ливана обвинила израильские силы в обстреле своих позиций в "пилотной зоне" в городе Заутар-эль-Гарбия на юге страны.

В первой половине дня механизированная колонна ливанской армии вошла в Заутар-эль-Гарбию, откуда ранее были выведены израильские войска. Как пишет газета Asharq al Awsat, ливанская армия должна продемонстрировать способность поддерживать стабильность в регионе и приступить к разоружению сторонников шиитской организации "Хезболлах".