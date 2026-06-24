Экстремальная жара парализует железнодорожное движение в Бельгии

Бельгийская железнодорожная компания SNCB сообщила об отмене до 100 рейсов ежедневно из-за аномально высокой температуры воздуха, пишет газета The Brussels Times.

Как отметили в компании, ограничения вступили в силу сегодня и будут действовать до пятницы включительно. На этот период также сокращено количество пригородных поездов. Кроме того, на высокоскоростном маршруте Брюссель–Париж максимальная скорость движения снижена до 170 км/ч, что увеличит время поездки примерно на 12 минут.

Причиной таких мер стали отсутствие кондиционеров в старых вагонах и риск перегрева оборудования при температуре воздуха, которая, по прогнозам синоптиков, к пятнице может достичь +38°C.

В связи с экстремальной жарой по всей Бельгии объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Пассажирам рекомендуют по возможности избегать поездок в часы пик и заранее проверять расписание через мобильное приложение SNCB, где также отображается информация о загруженности поездов в режиме реального времени. В компании напомнили, что на вокзалах доступна бесплатная питьевая вода из кулеров.