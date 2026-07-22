 Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море | 1news.az | Новости
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Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море

First News Media23:45 - 22 / 07 / 2026
Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Россия держит в заложниках глобальную продовольственную безопасность. За последние несколько дней Россия разбомбила как минимум три гражданских грузовых судна. Несколько десятков членов экипажа погибли и получили ранения. Сегодня ни одно судно не прошло через Черноморский морской коридор Украины – именно в разгар уборочной", – написал он в соцсети Х.

Сибига подчеркнул, что это преднамеренный экономический и гуманитарный террор.

Министр сравнил ситуацию с тем, как Иран атаковал энергетические маршруты в Ормузском проливе, а Россия сейчас атакует мировые продовольственные рынки в Черном море.

"Миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен и голодом, если этот террор продолжится", – отметил он.

Сибига заявил, что Украина обратилась с просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН на 27 июля.

"Мы призываем все государства, особенно те, которые пострадали, немедленно потребовать от России прекращения своих нападений на свободу судоходства в Черном море. Ни одна страна не имеет права морить мир голодом. Глобальное давление может остановить российский террор", – заявил глава МИД.

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