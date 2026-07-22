 Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

First News Media23:00 - Сегодня
Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

Иран не позволит никому в регионе продавать нефть, если Тегеран сам не будет обладать такой возможностью.

Об этом заявил спикер Меджлиса (однопалатный парламент) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

"В регионе, где мы не будем продавать нефть, никто не будет продавать нефть. Если наша безопасность не будет обеспечена, ни один объект инфраструктуры не останется в безопасности, а безопасность пролива возможна только при отсутствии американских сил", - написал он на своей странице в Х. Галибаф подчеркнул, что уравнение данного конфликта свелось к правилу: "либо все, либо никто!".

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Поделиться:
1137

Актуально

Политика

Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Германию остается в центре ...

В мире

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

Спорт

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Агдаме начался пожар на открытой местности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

Мадьяр рассказал, что жена Орбана укачивала его в младенчестве

В России задержан кот-наркокурьер - ВИДЕО

Орнелла Мути и дочь подадут документы на получение гражданства России

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Аббас Арагчи: руководство Ирана до начала войны подготовило сценарий на случай убийства Али Хаменеи

Умерла Светлана Маслякова

В Мексике произошло мощное землетрясение

В России мигрантам запретили жениться на гражданках старше 80 лет

Последние новости

Азербайджанские пловцы успешно выступили на международных соревнованиях

Сегодня, 23:40

Аргентинской ассоциация футбола опровергла сообщения о задержании своего президента в США

Сегодня, 23:20

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

Сегодня, 23:00

Мадьяр рассказал, что жена Орбана укачивала его в младенчестве

Сегодня, 22:40

Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Германию остается в центре внимания международных медиа

Сегодня, 22:20

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:04

Народный артист Тофик Мирзоев похоронен в Израиле - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

Что происходит в клинике биологической медицины, которую обвиняют в заражении пациентки вирусом? — ВИДЕО

Сегодня, 21:40

В Баку обсуждены возможности сотрудничества с чешской компанией Agrofert - ФОТО

Сегодня, 21:20

Один из университетов Баку оказался под угрозой закрытия после проверки аккредитации

Сегодня, 21:00

Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)

Сегодня, 20:40

В России задержан кот-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 20:25

В Агдаме начался пожар на открытой местности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Пашинян обсудил с канцлером Германии мирный процесс между Баку и Ереваном

Сегодня, 20:01

В Баку продлили выплаты надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19

Сегодня, 19:45

Скончался участник Отечественной войны

Сегодня, 19:30

Председатель Милли Меджлиса выступила на мероприятии Межпарламентской ассамблеи АСЕАН

Сегодня, 19:00

Орнелла Мути и дочь подадут документы на получение гражданства России

Сегодня, 18:45

Трамп: За каждый удар Ирана по судам США будут уничтожать мост или электростанцию

Сегодня, 18:30

Из РФ в Азербайджан экстрадировали пятерых подозреваемых, находившихся в международном розыске

Сегодня, 18:16
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00