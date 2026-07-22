Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

Иран не позволит никому в регионе продавать нефть, если Тегеран сам не будет обладать такой возможностью.

Об этом заявил спикер Меджлиса (однопалатный парламент) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

"В регионе, где мы не будем продавать нефть, никто не будет продавать нефть. Если наша безопасность не будет обеспечена, ни один объект инфраструктуры не останется в безопасности, а безопасность пролива возможна только при отсутствии американских сил", - написал он на своей странице в Х. Галибаф подчеркнул, что уравнение данного конфликта свелось к правилу: "либо все, либо никто!".

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.