Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил соответствующим ведомствам быть готовым к быстрому реагированию в связи с произошедшим в Венесуэле сильным землетрясением.
"Два мощных землетрясения только что обрушились на великий народ Венесуэлы, оба носят масштабный характер и привели к огромному числу жертв. США готовы, желают и способны помочь! Я проинструктировал все службы нашего правительства быть готовыми действовать быстро", - написал Трамп в Truth Social.
Президент отметил, что Вашингтон "будет рядом с нашими новыми и великими друзьями", назвав "неутешительными" поступающие сообщения о последствиях.
Как сообщалось, временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения после сильного землетрясения.
Источник: Интерфакс