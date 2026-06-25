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Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь

First News Media09:25 - Сегодня
Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил соответствующим ведомствам быть готовым к быстрому реагированию в связи с произошедшим в Венесуэле сильным землетрясением.

"Два мощных землетрясения только что обрушились на великий народ Венесуэлы, оба носят масштабный характер и привели к огромному числу жертв. США готовы, желают и способны помочь! Я проинструктировал все службы нашего правительства быть готовыми действовать быстро", - написал Трамп в Truth Social.

Президент отметил, что Вашингтон "будет рядом с нашими новыми и великими друзьями", назвав "неутешительными" поступающие сообщения о последствиях.

Как сообщалось, временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения после сильного землетрясения.

Источник: Интерфакс

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