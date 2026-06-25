Президент Азербайджана поздравил словенскую коллегу с национальным праздником
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил руководителю Словении Наташе Пирц-Мусар поздравительное письмо по случаю национального праздника ее - Дня государственности.
Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР.
«Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия в направлении развития дружественных отношений между Азербайджаном и Словенией, отмечающими в этом году 30-летие установления дипломатических связей, и расширения нашего сотрудничества, представляющего взаимный интерес как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости», - говорится в письме азербайджанского лидера.
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