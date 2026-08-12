Нахчыван становится экспортным энергохабом - МНЕНИЕ

Визит Президента Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику и его интервью Азербайджанскому телевидению определили ключевые векторы стратегического развития региона, вопросы снятия его транспортной изоляции и укрепления энергетического потенциала страны.

Поездка главы государства еще раз подтвердила, что деблокада автономии и ее интеграция в единую экономическую и транспортную систему страны остаются на личном контроле руководства Азербайджана.

Комментируя значение этого визита, депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде в беседе с 1news.az подчеркнул:

«Нахчыван всегда являлся одним из главных приоритетов во внутренней политике Азербайджана. В силу определенных исторических процессов Нахчыван оказался оторван от основной территории Азербайджана. Даже в советский период снабжение и помощь Нахчывану проходили через Армению, где на территории Зангезура регулярно создавались препятствия. В течение 30 лет в результате оккупации наших земель со стороны Армении Нахчыван и вовсе находился в полной блокаде.

В настоящее время проводится масштабная работа по выведению региона из изоляции. В ходе визита президента Ильхама Алиева на повестку дня были серьезно вынесены как вопросы развития Нахчывана, так и тема транспортного маршрута Зангезурского коридора. Очевидно, что господин президент проявил дальновидность, еще тогда включив в трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении, вопрос открытия транспортной линии из Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении. Хотя Армения некоторое время сопротивлялась этому, в последних вариантах она уже была вынуждена включить этот пункт в проект мирного договора.

Чем быстрее откроется этот транспортный маршрут, тем скорее это приведет к интенсификации связей Азербайджана с Нахчыванским регионом и открытию новых перспектив. Разумеется, это также в интересах самой Армении, да и многие страны рассматривают открытие этого транспортного маршрута как ключевой путь для выхода на мировые рынки.

В ходе своего визита в Нахчыван президент Ильхам Алиев уделил особое внимание и вопросам внутреннего развития региона. Открытие комплекса социальных объектов, включающего более 500 квартир, продемонстрировало внимание Азербайджанского государства и лично президента к социальному развитию Нахчывана. Ввод в эксплуатацию новых объектов остается в центре внимания. Предпринимательству оказывается огромная поддержка: не только по государственной линии, но и за счет частного сектора реализуются новые проекты и предпринимаются шаги для повышения социального благосостояния населения.

В то же время генерирующие мощности в Ордубаде позволят как обеспечить потребности Нахчывана в электроэнергии, так и экспортировать ее. Заявление президента о продаже избыточной электроэнергии Азербайджана в зарубежные страны является очередным доказательством развития азербайджанской экономики. Сегодня Азербайджан входит в число тех немногих стран, которые производят больше электроэнергии, чем необходимо для внутреннего потребления. Президент в своем интервью Азербайджанскому телевидению затронул и эти вопросы. Он отметил, что азербайджанская сторона проделала очень серьезную работу, и наша техническая готовность на участке до границы с Арменией практически завершена. Соседние страны, а также соседи наших соседей испытывают в этом потребность и обращаются к Азербайджану.

В целом, визит президента в Нахчыван — это очень важное событие. Это проявление внимания Азербайджанского государства к развитию каждого региона, а также постоянного контроля над вопросами стратегического развития страны. В выступлении, встречах и телевизионном интервью главы государства мы ощутили, насколько глубоко и ответственно прорабатываются вопросы сегодняшнего и завтрашнего дня Азербайджана, и как лично Президент держит их реализацию под своим контролем».