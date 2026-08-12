Заур Ахмедов отозван с должности посла Азербайджана в странах Скандинавии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Заура Рашид оглу Ахмедова с должности чрезвычайного и полномочного посла страны в Королевстве Швеция.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Заур Ахмедов также отзывается с постов чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Королевстве Дания, Финляндской Республике и Королевстве Норвегия, которые он занимал одновременно.