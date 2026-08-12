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В результате ДТП на дороге Баку - Губа погиб сотрудник агентства автомобильных дорог - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:09 - Сегодня
В результате ДТП на дороге Баку - Губа погиб сотрудник агентства автомобильных дорог - ВИДЕО

Вчера на автодороге Баку - Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, грузовой автомобиль марки Shacman столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, принадлежащим Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В результате аварии находившийся при исполнении служебных обязанностей житель Масаллинского района Насиб Зохраб оглу Тахиров, 1981 года рождения, оказался зажат между двумя грузовиками.

От полученных тяжелых травм Н. Тахиров скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.

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