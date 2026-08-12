Выгодный мобильный оператор страны Nar наградит абитуриентов, показавших наивысшие результаты на государственных вступительных экзаменах.

В поддержку успешного старта их студенческой жизни победителям будут вручены современные смартфоны, специальные мобильные номера Nar и бонусный баланс. Инициатива направлена не только на признание достижений талантливой молодежи, но и на мотивацию студентов к новым успехам в период обучения в вузах.

Отметим, что Nar уже десятый год подряд отмечает достижения абитуриентов, добившихся высоких результатов на вступительных экзаменах. За это время мобильный оператор наградил около 100 молодых людей. Nar рассматривает образование как одну из ключевых основ развития общества и продолжает последовательно поддерживать развитие молодежи, реализуя социально ответственные инициативы в этой сфере.

В настоящее время Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и на протяжении последних семи лет является лидирующим мобильным оператором Азербайджана по показателю Индекса клиентской лояльности. В основе этого достижения лежит последовательная клиентоориентированная стратегия Nar. Мобильный оператор предлагает пользователям стабильные и высококачественные услуги связи по доступным ценам, разные интернет-пакеты и современную технологию eSIM.