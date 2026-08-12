В Баку автомобиль врезался в остановившуюся на дороге машину - ВИДЕО

Дорожно-транспортное происшествие, зафиксированное камерами наблюдения, произошло в Низаминском районе столицы, на проспекте Гейдара Алиева - автомобиль, двигавшийся в направлении аэропорта, столкнулся с машиной, остановившейся на обочине дороги.

Как видно на кадрах, легковой автомобиль по определённой причине остановился на проезжей части, при этом необходимые меры безопасности для своевременного предупреждения других участников дорожного движения приняты не были, отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.

Подчеркивается, что наблюдения показывают, что в подобных случаях как несоблюдение правил безопасности водителем вынужденно остановившегося транспортного средства, так и невнимательность водителей других автомобилей повышают риск возникновения ДТП.

«Для предотвращения подобных ситуаций при вынужденной остановке из-за неисправности или по другой причине водитель должен не только включить аварийную световую сигнализацию, но и установить знак аварийной остановки на расстоянии не менее 30 метров от транспортного средства» - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом, подчеркивая, что в то же время все водители должны быть внимательными на дорогах и соблюдать установленный скоростной режим.