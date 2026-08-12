Netflix представил трейлер нового сезона «Монстра» - ВИДЕО

Netflix представил первый тизер-трейлер четвёртого сезона антологического сериала «Монстр», который получил название «Монстр: История Лиззи Борден».

Главную роль в проекте исполнила Элла Битти - премьера восьмисерийного сезона состоится на Netflix 17 сентября 2026 года. В центре сюжета окажется история Лиззи Борден, которая в 1892 году была обвинена в убийстве своего отца Эндрю и мачехи Эбби в их доме в Фолл-Ривер, штат Массачусетс. Несмотря на громкое судебное разбирательство, Борден была оправдана, а сами убийства так и остались нераскрытыми. Именно это дело на протяжении десятилетий стало источником многочисленных легенд, книг и экранных адаптаций.

В новом сезоне вместе с Эллой Битти снялись Чарли Ханнэм в роли Эндрю Бордена, Ребекка Холл в образе Эбби Борден, Билли Лурд в роли старшей сестры Лиззи Эммы, Вики Крипс - Бриджит Салливан, а также Джессика Барден, Джои Поллари и Сара Полсон.

«Монстр: История Лиззи Борден» станет первым сезоном антологии, посвящённым женщине. Создателями сериала выступают Райан Мёрфи и Иэн Бреннан. До этого «Монстр» рассказывал о серийном убийце Джеффри Дамере, братьях Эрике и Лайле Менендесах и маньяке Эде Гейне.

Первый сезон, посвящённый Джеффри Дамеру, стал одним из самых успешных сериалов Netflix: за первые 60 дней он набрал около 1 млрд часов просмотров. Первые два сезона антологии в общей сложности получили 24 номинации на премию «Эмми». Третий сезон, рассказывающий об Эде Гейне, собрал 12,2 млн просмотров по всему миру только за первые три дня после премьеры.

Феликс Вишневецкий