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Закир Гасанов посетил воинские части в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО

First News Media11:25 - Сегодня
Закир Гасанов посетил воинские части в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО

Руководящий состав Министерства обороны ознакомился с организацией служебно-боевой деятельности в воинских частях Отдельной общевойсковой армии (ОГА), дислоцированных в Нахчыване, а также с социально-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих.

Об этом говорится в информации Министерства обороны.

"Министр провел беседы с личным составом, несущим службу на боевых позициях, и поинтересовался их проблемами.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в воинских частях создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения улучшения социально-бытовых условий личного состава. Для поддержания высокой боеспособности воинских частей, а также обеспечения непрерывной и безопасной организации боевого дежурства приняты все надлежащие меры.

Было пожчеркнуто, что на боевых позициях воинских частей созданы инженерно-фортификационные сооружения, устойчивые к артиллерийским ударам и угрозам со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Затем руководству министерства, находившемуся на учебном полигоне, было доложено, что здесь созданы условия для проведения тренировок и учений подразделений, предусмотренных планами боевой подготовки, в условиях, соответствующих реальной боевой обстановке.

В завершение министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, дал соответствующим должностным лицам поручения по улучшению социально-бытовых условий личного состава, дальнейшему повышению интенсивности занятий по боевой подготовке, а также изучению эффективного применения вооружения и техники", - отмечается в информации ведомства.

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