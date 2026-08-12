КСИР объяснил, почему Хаменеи не появляется на публике

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике исключительно из соображений безопасности.

Об этом заявил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Мохаммад Реза Нагди.

"Эта стратегия - его дело. Наши враги - преступники и не подчиняются закону, - сказал он в интервью телеканалу PBS, отвечая на вопрос о том, почему Хаменеи не появляется на публике. - Естественно, это по соображениям безопасности. Безусловно, другой причины нет". При этом советник главнокомандующего КСИР ушел от ответа на вопрос о том, виделся ли он с Хаменеи лично.

Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике с начала военной операции США и Израиля против Ирана, во время которой погиб его отец, предыдущий верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. Как не раз отмечали в Тегеране, состоянию здоровья Моджтабы Хаменеи ничего не угрожает.

Источник: ТАСС