Нахчыван и новая география Евразии: как формируется стратегический перекресток региона

Нахчыван – древний азербайджанский край, долгие годы находившийся в условиях географической изоляции, сегодня превращается в пространство сборки новых маршрутов, обретая шанс стать новым перекрестком Евразии.

Десятилетия блокады сменяются масштабными проектами, и здесь речь идет не просто о строительстве дорог, железных дорог или энергетических объектов. За всем этим выстраивается куда более масштабный процесс - возвращение региону его исторической функции перекрестка торговых путей, только на языке XXI века - логистических цепочек, энергетических сетей и цифровой инфраструктуры.

Поэтому развитие Нахчывана необходимо рассматривать одновременно в нескольких измерениях: как продолжение государственной политики Азербайджана в отношении региона, как результат новых военно-политических реалий Южного Кавказа и как часть формирующейся системы транспортных, энергетических и торговых связей Евразии.

Стратегия и дорожная карта развития

Внимание к Нахчывану со стороны руководства Азербайджана имеет глубокую преемственность. Общенациональный лидер Гейдар Алиев определил развитие автономной республики было как важное направление государственной политики. Президент Ильхам Алиев продолжает эту линию. За последние годы это внимание обрело конкретное инфраструктурное, социальное и экономическое содержание.

Президент Ильхам Алиев до настоящего времени посещал Нахчыванскую Автономную Республику 16 раз. В ходе этих поездок открывались социальные, экономические и инфраструктурные объекты, определялись новые направления развития автономии.

Вот что говорит об этом сам глава государства: «На самом деле, моя поездка и мероприятия, в которых я принял участие во время нее, сами по себе показательны. Они еще раз свидетельствуют, что Нахчыванская Автономная Республика всесторонне развивается. Как вы отметили, я в 17-й раз посещаю Нахчыван в качестве Президента, и каждый моя поездка имеет большое значение и прекрасные результаты». «За эти годы было реализовано много важных проектов, обеспечено общее развитие Нахчывана. Сегодняшние мероприятия являются своего рода продолжением проделанных работ, и, конечно, в дальнейшем также будут приниматься необходимые решения и обеспечиваться стремительное социально-экономическое развитие Нахчывана», - сказал азербайджанский лидер во вчерашнем интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

Сегодня перед регионом стоит иная задача. Если долгие годы главной проблемой было преодоление последствий блокады, то теперь появляется возможность превратить его географическое положение в главное экономическое преимущество. Расположенный на стыке границ с Турцией, Ираном и Арменией, Нахчыван получает шанс на превращение в один из важнейших транспортно-экономических узлов Южного Кавказа – некогда замкнутая география в условиях восстановления коммуникаций сегодня начинает работать на рост.

Автономная республика общей площадью 5,5 тыс. квадратных километров состоит из 7 районов, 6 городов, 9 поселков и 203 сел. Согласно последним статистическим данным, население Нахчывана составляет 472,9 тыс. человек, из которых 98,3 тыс. проживают в городе Нахчыван.

Системная работа по социально-экономическому обновлению региона опирается на прочную институциональную основу. В частности, Госпрограмма социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы определяет 11 приоритетных направлений для устойчивого экономического роста, повышения уровня жизни населения и более тесной интеграции автономии в экономику страны. Для реализации инфраструктурных и социальных проектов в регионе в 2023 году было выделено 50 млн манатов. Масштаб этих решений главы государства говорит о последовательном формировании новой экономической и инфраструктурной модели региона.

Экономика, готовая к новым потокам

С 2023 года по 1 июля 2026 года в автономной республике завершено создание 359 производственных и сервисных объектов. Важным элементом новой архитектуры стал Нахчыванский промышленный парк, созданный указом от 5 декабря 2024 года. Вчера глава государства и первая леди приняли участие в закладке его фундамента. Расположенный в юго-западной части города Нахчыван, к югу от автомобильной дороги Нахчыван-Садарак, этот промышленный парк охватит территорию площадью 310 гектаров. Уже ведутся переговоры по ряду проектов с целью привлечения потенциальных предпринимателей в промышленный парк. Готовая инфраструктура и льготы для резидентов должны способствовать запуску новых производств, привлечению инвестиций и расширению экспортных возможностей.

Активно развивается в Нахчыване и предпринимательская среда. С 2023 года, включая первые шесть месяцев 2026-го, за счет средств Фонда развития предпринимательства в автономии профинансировано 342 предпринимательских проекта, а через уполномоченные банки и кредитные организации предоставлено 27,2 млн манатов льготных кредитов. При этом 77% профинансированных проектов пришлись на 2025 год и первое полугодие 2026 года - рост числа инициатив свидетельствует об расширении доступа к финансированию малого и среднего бизнеса и семейных хозяйств.

Положительная динамика на уровне всей экономики подтверждается цифрами. В 2025 году по отношению к 2023-му ВВП автономной республики в реальном выражении вырос на 7,6%, промышленное производство - на 4,6%, транспорт и складское хозяйство - на 25,7%, сфера информации и связи - на 2,1%. Инвестиции в основной капитал выросли в 2,5 раза, строительно-монтажные работы - в 2,1 раза. Эти показатели особенно важны в контексте будущей роли региона - претендовать на место в международных логистических цепочках можно, обладая не только выгодной географией, но и современной производственной базой.

Энергетическая база роста

Параллельно формируется энергетическая основа будущего развития региона. В Нахчыване завершено строительство регионального центра цифрового управления, подстанций «Чешмебасар», «Нахчыван закрытого типа» и «Бабек». Продолжается строительство ГЭС «Ордубад» мощностью 36 МВт, «Тиви» - 15,6 МВт и подстанции «Чевиричи».

Важнейшим элементом развития стал газопровод Ыгдыр–Нахчыван, введенный в эксплуатацию 5 марта 2025 года с участием президентов Азербайджана и Турции, в формате видеосвязи.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вчера ознакомились с работами, проводимыми на строящихся в городе Нахчыван солнечных электростанциях «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» суммарной мощностью 50 МВт.

Проект «Шамс 1» мощностью 25 МВт реализуется на участке площадью 52 гектара на определенной территории возобновляемых источников энергии. Строительно-монтажные работы планируется завершить в ноябре текущего года. Ожидается, что после ввода станции в эксплуатацию ежегодно будет производиться около 57 миллионов киловатт-часов электроэнергии и обеспечиваться энергоснабжение порядка 19 тысяч домохозяйств. Тем самым удастся предотвратить выброс в атмосферу примерно 26 тысяч тонн углекислого газа и экономить 12 миллионов кубометров природного газа в год.

Строительные работы по проекту солнечной электростанции «Гарби Уфуг» мощностью 25 МВт планируется начать до конца текущего года. Проект предусматривается реализовать на участке площадью 50 гектаров, определенном как территория возобновляемых источников энергии. После ввода станции в эксплуатацию ежегодно будет производиться около 61 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что позволит обеспечивать энергией порядка 21 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что удастся предотвратить эмиссию почти 26 тысяч тонн углекислого газа и экономить 12 миллионов кубометров природного газа в год.

В целом в Нахчыване территория площадью 688 гектаров определена в качестве зоны возобновляемых источников энергии под строительство солнечных электростанций.

Установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане составляет 2070 МВт, из которых 108 МВт, то есть 5,2 процента, приходится на долю Нахчывана. С вводом в эксплуатацию станций «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» эта цифра достигнет 158 МВт.

Как видно, Нахчыван постепенно движется от зависимости от внешних поставок к более устойчивой и диверсифицированной энергосистеме. Газовая инфраструктура, электроэнергетика и возобновляемые источники создают основу не только для внутренней энергетической безопасности, но и для потенциального участия в более широком энергообмене.

Внутренняя основа конкурентоспособности

Отдельное место в новой модели занимает водная безопасность. В рамках Плана мероприятий на 2026–2030 годы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике, распоряжением. определяющим дополнительные меры по улучшению обеспечения населения питьевой водой, предусмотрены капитальный ремонт 41 насосной станции и напорных трубопроводов, реконструкция 20 каналов, восстановление водохранилища «Салварты», капитальный ремонт водохранилища имени Гейдара Алиева, создание новой ирригационной инфраструктуры. Запланировано также строительство 8 563 метров самотечного трубопровода, создание закрытой оросительной системы на площади 2 200 гектаров и коллекторно-дренажной сети на площади 5 600 гектаров; из этой площади 2 200 гектаров придётся на Кенгерлинский район, 3 400 гектаров - на Шарурский район. Показатели по городу Нахчыван будут определены по результатам проектирования. В 38 населённых пунктах предусмотрено бурение 40 субартезианских скважин.

Развивается и аграрный сектор. Именно в Нахчыване будет реализован пилотный проект Госпрограммы развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026–2030 годы. Речь идет о создании при господдержке модельного кооператива. Программа также предусматривает развитие кооперативов и их объединений в сфере производства молока, мяса, овцеводства и других направлений. Это создает условия для перехода от разрозненного производства к организованным цепочкам производства, переработки и выхода на рынок, что особенно важно для территории, которая в перспективе должна обслуживать не только внутренний спрос, но и растущий международный товарооборот.

Социальная инфраструктура

Масштабная модернизация охватывает и социальную сферу. В автономной республике завершено строительство центра ASAN xidmət и Нахчыванского регионального центра DOST.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вчера приняли участие в открытии Нахчыванского центра DOST. Здесь населению будут оказываться 164 социальные услуги. Предусматривается, что центр, в котором будут задействованы в общей сложности 117 сотрудников и 50 волонтеров, сможет принимать в среднем 500-600 граждан в день.

В образовательной сфере построены и введены в эксплуатацию ряд школ и внешкольных образовательных учреждений, Учебно-образовательный центр STEAM.

Особое внимание уделяется социальной поддержке семей шехидов и гази. С 2023 года по настоящее время им предоставлены квартиры, автомобили, материальная помощь на общую сумму 1 844 382 маната.

В ходе поездки в Нахчыван глава государства заложил в городе фундамент комплекса социальных домов, состоящих из 518 квартир.

Под строительство многоквартирных жилых домов - льготного жилья выделен земельный участок площадью около 5 гектаров. В комплексе будет построено 16 шести- и семиэтажных зданий. Здесь будет в общей сложности 518 квартир. 93 из них будут однокомнатными, 37 – двухкомнатными, 351 – трехкомнатными, 37 – четырехкомнатными.

В жилом комплексе будет создана необходимая инфраструктура для комфорта жильцов. Здесь планируется построить детский сад и объекты общественного питания. Комплекс будет оснащен системами электро-, газо- и водоснабжения, отвода сточных вод.

От внутренних связей к международным маршрутам

Именно транспортная инфраструктура способна существенно изменить международную роль региона. С 2023 года по настоящее время в автономной республике капитально отремонтировано 183,6 километра автомобильных дорог. Но значение транспортной политики выходит далеко за пределы внутреннего сообщения.

Для Нахчывана принципиально важно восстановление связи с основной частью Азербайджана, и в этом контексте ключевое значение приобретает Зангезурский коридор: в его рамках предусматривается восстановление железнодорожного сообщения с Нахчываном, а на территории Турции продолжается строительство железной дороги Карс–Ыгдыр–Нахчыван.

После реализации этих проектов регион получит прямое сухопутное сообщение с материковой частью Азербайджана, а его транзитный, логистический и торговый потенциал существенно возрастет.

Примечательно, что новая транспортная архитектура напрямую связана с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и с перспективой восстановления региональных коммуникаций.

Мир как условие открытия

После военной победы Азербайджана на Южном Кавказе сформировались новые военно-политические реалии. Следующий этап - их закрепление в мирной и экономической плоскости. Именно здесь Нахчыван оказывается в центре более широкой логики мирного процесса.

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией создает возможность для восстановления коммуникаций, которые десятилетиями оставались закрытыми. Регион постепенно может перейти от системы разделяющих границ к системе соединяющих маршрутов. Поэтому транспортная составляющая мирного процесса имеет не меньшее значение, чем его политическая сторона. Открытие коммуникаций способно создать экономические интересы с более широкими рынками. Железные дороги, автомобильные маршруты, логистические центры и торговые цепочки могут стать материальной основой долгосрочной стабильности Южного Кавказа.

Особое место в этой системе занимает проект TRIPP – проходящий по территории Армении 42-километровый участок Зангезурского коридора. Его значение следует рассматривать не как создание одного изолированного маршрута, а как часть масштабного процесса восстановления коммуникаций в регионе. Создание непрерывной транспортной связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном может стать одним из элементов новой системы, соединяющей стратегические направления.

«Создание Зангезурского коридора, как вам известно, было нашей инициативой. Соединение основной части Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчываном было нашей давней мечтой. Мы с уверенностью и очень умело шли, приближались к этой цели и уже приблизились к ней», - так говорит об этом президент Ильхам Алиев.

Важнейшая особенность нового этапа в том, что транспортные проекты становятся продолжением дипломатии. Политические договоренности создают условия для открытия маршрутов, открытые маршруты формируют торговые потоки, торговые потоки рождают взаимную экономическую заинтересованность, а экономическая взаимозависимость делает мир более устойчивым.

Для Азербайджана это означает укрепление связи между основной частью страны и автономной республикой. Для Армении - возможность включения в региональные транспортные цепочки. Для Турции – это дополнительный сухопутный маршрут к Азербайджану и далее в Центральную Азию. Для Ирана - расширение связей с новыми транспортными потоками. Для более широкого региона - появление новых возможностей для торговли и инвестиций.

То есть, Нахчыван становится не просто объектом транспортной политики, а одним из пространств, где мирный процесс обретает экономическое содержание.

Новая торговая география Евразии

Исторически Нахчыван был перекрестком торговых путей. Теперь появляется возможность восстановить эту функцию на совершенно ином технологическом и экономическом уровне. До сих пор значительная часть региональных грузовых потоков проходила через другие маршруты. В новых условиях часть этих потоков может быть направлена через Нахчыван.

Его положение на стыке с Турцией, Ираном и Арменией создает предпосылки для выхода на рынки с общим населением в сотни миллионов человек. Одновременно открываются перспективы восстановления исторических маршрутов в сторону Ближнего Востока. Еще масштабнее выглядит возможность включения региона в коридор, соединяющий Центральную Азию и Европу, с пропускной способностью до 15 млн тонн грузов. В этом случае речь идет уже не о региональном транзите - автономная республика способна стать одним из узлов более широкой евразийской торговой системы, соединяющей Каспийский регион, Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и европейские рынки.

От транзита к производству

Следующий этап развития может быть связан с тем, чтобы не просто пропускать товары через регион, а создавать здесь дополнительную экономическую стоимость. В перспективе как продолжение TRIPP возможно формирование производственных кластеров, ориентированных на региональные и международные рынки. Транспортная доступность способна сделать Нахчыван привлекательнее для производств, которым нужны быстрые и диверсифицированные маршруты поставок.

Возникает принципиально новая модель: железная дорога и автомагистраль становятся основой для логистики, логистика - основой для торговли, а торговля -основой для производства. В долгосрочной перспективе это может намного улучшить экономическую специализацию региона.

Энергетический мост

Та же логика применима к энергетике. Высокая доля возобновляемых источников, развитие собственной генерации, модернизация сетей и интеграция в единую систему создают условия для того, чтобы автономия постепенно превратилась в регион, способный потенциально экспортировать электроэнергию. Нахчыван может получить возможность участвовать в формировании новых энергетических маршрутов, а также стать одним из региональных центров «зеленой энергии». Как видно, транспортная и энергетическая инфраструктура начинают дополнять друг друга: железные дороги и логистические маршруты обеспечивают движение товаров, а энергетические линии - движение энергии.

От Победы к миростроительству

Все эти процессы невозможно рассматривать отдельно от исторической Победы Азербайджана в Отечественной войне. Военная победа изменила исходные условия на Южном Кавказе. Дипломатический процесс создает новые рамки для отношений между странами. Следующий шаг - превратить новые политические реалии в устойчивую экономическую систему.

Именно здесь получает практическое содержание тезис о том, что президент Ильхам Алиев выиграл и войну, и мир. Победа на поле боя создала новую реальность за дипломатическим столом. Дипломатия открывает путь к новым коммуникациям. А железные дороги, логистические центры, энергетические линии и экономические проекты превращают достигнутые политические договоренности в материальную инфраструктуру мира.

Это особенно важно для Южного Кавказа, где транспортные коммуникации десятилетиями были инструментами геополитического противостояния. Теперь они могут стать инструментами взаимосвязанности. Чем больше товаров, энергии, инвестиций и людей будет перемещаться между странами региона, тем больше выгода от стабильности. В этом смысле транспортная карта Южного Кавказа становится одновременно и картой мира.

Новая модель управления

Трансформация требует и соответствующей модели управления. 10 марта 2026 года президент Азербайджана утвердил Конституционный закон о внесении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики. Конституционные изменения сформировали правовую основу обновления структуры управления и уточнения распределения полномочий. Это важная часть общей трансформации региона - его новый экономический и международный статус требует современных механизмов управления, способных сопровождать инвестиции, инфраструктурное развитие и расширение международных связей.

Новый перекрёсток Евразии

Сегодня Нахчыван вступает в качественно новый этап развития. Но настоящее значение всех преобразований определяется не только тем, что меняется внутри.

Меняется место региона в регионе. Нахчыван получает возможность стать связующим звеном между основной частью Азербайджана и Турцией, одновременно открывая дополнительные возможности для взаимодействия с Ираном и Арменией. Через новые коммуникации он способен включаться в маршруты Восток–Запад и Север–Юг, связывать Каспий с Анатолией и Европой, а Центральную Азию - с европейскими рынками.

Именно здесь экономическое развитие региона приобретает международное измерение. Если мирный процесс между Азербайджаном и Арменией позволит открыть коммуникации, то Зангезурский коридор станет одним из инструментов превращения политической нормализации в экономическую взаимосвязанность. Если транспортные маршруты будут дополнены производственными кластерами, то Нахчыван сможет не только пропускать грузы, но и создавать добавленную стоимость. Если энергетическая инфраструктура будет развиваться вместе с транспортной, то автономная республика получит возможность стать частью новой энергетической архитектуры между Каспием, Центральной Азией, Турцией и Европой.

Так постепенно формируется новая модель Южного Кавказа - как пространства соединяющих маршрутов.

И в этой новой географии автономия способна занять особое место. Нахчыван возвращается к своей исторической роли перекрестка - но уже не караванных дорог прошлого, а железнодорожных магистралей, энергетических сетей, логистических цепочек и торговых маршрутов XXI века.

Именно поэтому развитие автономной республики - это уже не только история одного региона. Это часть гораздо более масштабного процесса, в котором мир открывает дороги, дороги открывают рынки, рынки создают взаимозависимость, а взаимозависимость формирует основу долгосрочного процветания обширной географии.