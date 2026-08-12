Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила безопасности при перевозке детей

При перевозке пассажиров в автомобиле, особенно детей, соблюдение правил безопасности имеет важное значение для сохранения их жизни и здоровья.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции, в котором также отмечается следующее:

«К сожалению, иногда в движущихся автомобилях можно столкнуться с опасными ситуациями: пассажиры не пристёгиваются ремнями безопасности, дети высовывают части тела из окон автомобиля или стоят во время движения. На первый взгляд такое поведение может показаться безобидным, однако в случае возникновения непредвиденной ситуации оно способно привести к серьёзным травмам».

Подчеркивается, что особенно большая ответственность при перевозке детей в автомобиле лежит на родителях и водителях: «Важно использовать средства безопасности, соответствующие возрасту и весу ребёнка, в том числе детские автокресла, а также правильно пристёгивать детей ремнями безопасности. Не будем забывать: безопасность детей в первую очередь зависит от внимательности и ответственного поведения взрослых.

«Безопасность на дороге начинается с внимательности и ответственности» - отмечается в обращении.