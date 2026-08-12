Дожди и грозы накрыли районы Азербайджана: фактическая погода

Обнародована фактическая погода по состоянию на 12 августа.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах страны временами наблюдались грозы и дожди, местами прошли ливни, передает 1news.az.

Количество выпавших осадков составило: в Гедабее - 32 мм, Балакяне - 27 мм, Сарыбаше (Гах) - 9 мм, Алтыагадже - 5 мм, Гёйгёле, Кишчае (Шеки) и Габале - 3 мм, Агстафе, Дашкясане, Шуше, Зангилане и Гусаре - 2 мм. В Джейранчеле, Шахбузе, Гяндже, Нафталане, Закатале, Огузе, Халтане, Шахдаге, Тертере, Физули, Кяльбаджаре, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Агдаме, Билясуваре, а также в Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 1 мм осадков.