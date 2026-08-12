Искусственный интеллект в Galaxy Z Fold8 выходит на новый уровень: самое интеллектуальное поколение Galaxy AI уже в Азербайджане

Samsung выводит мобильный искусственный интеллект на принципиально новый уровень вместе с Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8.

Благодаря новому поколению Galaxy AI смартфоны не только отвечают на запросы пользователя, но и понимают его привычки, контекст использования и потребности, заранее предлагая наиболее подходящие следующие действия.

Galaxy AI помогает работать быстрее, повышает продуктивность и автоматизирует повседневные задачи. Благодаря большому складному экрану, мощной системе камер, передовым решениям в области безопасности и персонализированным AI-функциям новая серия Galaxy Z считается одной из самых передовых линеек смартфонов эпохи мобильного искусственного интеллекта.

Новые модели официально доступны в продаже в Азербайджане с 3 августа 2026 года.

Рассмотрим подробнее ключевые возможности устройств.

Что такое Now Brief и как он помогает в течение дня?

Now Brief — это персонализированная сводка, адаптированная под распорядок дня, интересы и потребности пользователя. В новом поколении значительно расширено количество сценариев использования, а карточки обзора можно настраивать индивидуально.

Кроме того, Now Brief теперь отображает информацию о безопасности и конфиденциальности, своевременно предупреждая пользователя о потенциальных рисках и рекомендуемых мерах защиты.

Как Now Nudge понимает планы пользователя?

Now Nudge анализирует контекст происходящего на экране. Когда в переписке начинает формироваться план, искусственный интеллект предлагает следующий логичный шаг: открыть календарь, найти нужное место или сохранить адрес.

На складных устройствах эта функция особенно удобна — после выбора рекомендации пользователь может одновременно работать с перепиской и открытым приложением в режиме Split View на большом экране.

Что умеют Gemini Intelligence и Gemini Notebook?

Gemini Intelligence сокращает путь от идеи до результата. Пользователю достаточно описать задачу, при необходимости добавив скриншот или изображение для контекста. Автоматизация уже охватывает более 40 приложений и сервисов — от поиска билетов до выбора и бронирования ближайшего ресторана.

Gemini Notebook объединяет заметки, изображения, голосовые записи, файлы и документы в едином рабочем пространстве. Благодаря поддержке Drag & Drop в режиме Split View материалы можно добавить одним движением, а затем преобразовать их в аудиосводку, инфографику, отчёт, краткое содержание встречи или визуальное резюме.

Именно здесь преимущества 8-дюймового дисплея Galaxy Z Fold8 Ultra становятся особенно заметны по сравнению с обычным смартфоном.

Искусственный интеллект в камере: My FanCam и Photo Assist

· My FanCam автоматически отслеживает выбранный объект и адаптирует кадр под нужный формат. Концерты, свадьбы или спортивные события можно быстро превратить в готовое видео для публикации в социальных сетях без ручного монтажа.

· Photo Assist позволяет описать желаемое редактирование обычными словами, после чего Galaxy AI автоматически применяет необходимые изменения.

· Dual Recording одновременно записывает видео с основной и фронтальной камер, при этом изображение с фронтальной камеры можно контролировать через внешний экран.

· Galaxy Z Fold8 Ultra поддерживает HDR при съёмке в режиме 200 МП, улучшенную технологию Nightography, запись видео 8K с новым кодеком APV и профессиональную цветокоррекцию Cine LUT.

Где хранятся персональные данные?

Чем более персонализированным становится искусственный интеллект, тем важнее вопросы безопасности. Samsung реализовала многоуровневую систему защиты данных:

· Personal Data Engine (PDE) — выполняет персонализированную обработку данных непосредственно на устройстве.

· Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) — создаёт отдельное зашифрованное пространство хранения для каждого приложения.

· Knox Vault — аппаратный защищённый модуль для хранения наиболее чувствительных данных.

· AI Assistant Activity — новая панель One UI 9, отображающая все действия, которые искусственный интеллект выполняет от имени пользователя.

· Privacy Alerts — заранее предупреждает о потенциальных рисках, например о подозрительных запросах фоновых разрешений.

Проще говоря, пользователь всегда может увидеть, какие действия выполняет искусственный интеллект, а также при необходимости остановить или отключить их.

Почему именно складной экран идеально подходит для искусственного интеллекта?

Поскольку агентный искусственный интеллект часто требует работы сразу с несколькими окнами. Запрос может отображаться с одной стороны экрана, а ответ — с другой, не заставляя пользователя переключаться между приложениями.

На обычном смартфоне это означает постоянную смену окон, тогда как на 7,6- или 8-дюймовом дисплее оба процесса остаются перед глазами одновременно.

Во время презентации Galaxy Unpacked руководитель подразделения Samsung DX TM Roh отметил, что по мере развития агентного искусственного интеллекта мобильное устройство становится самым персональным интерфейсом взаимодействия между человеком и AI, понимающим пользователя и адаптирующимся к его потребностям.

Часто задаваемые вопросы

В чём основное отличие Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra?

Galaxy Z Fold8 оптимизирован для повседневного использования и потребления контента.

Galaxy Z Fold8 Ultra предлагает ещё более высокий уровень производительности благодаря 8-дюймовому дисплею, 200-мегапиксельной камере, аккумулятору 5000 мА·ч и увеличенному рабочему пространству.

Работает ли Galaxy AI без подключения к интернету?

Часть функций Galaxy AI работает непосредственно на устройстве благодаря технологии Personal Data Engine. Однако для использования некоторых возможностей требуется подключение к интернету.

Доступны ли все функции Galaxy AI в Азербайджане?

Доступность функций Galaxy AI зависит от страны, языка, модели устройства и конкретной функции.

По состоянию на июль 2026 года:

· Now Nudge поддерживает 16 языков;

· Photo Assist работает на 41 языке;

· автоматизация приложений пока доступна только в отдельных регионах, а список поддерживаемых языков постепенно расширяется.

Виден ли след от сгиба экрана?

Новая конструкция дисплея Flex Titanium делает линию сгиба менее заметной по сравнению с предыдущими поколениями и одновременно повышает долговечность экрана.

Защищён ли смартфон от воды?

Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra имеют степень защиты IP48.

Сколько работает аккумулятор?

Galaxy Z Fold8 с аккумулятором 4800 мА·ч обеспечивает до 26 часов непрерывного воспроизведения видео.

Galaxy Z Fold8 Ultra с аккумулятором 5000 мА·ч работает до 27 часов при просмотре видео и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт благодаря новой двухконтурной архитектуре питания.

Примечание: доступность функций Galaxy AI зависит от страны, региона, языка, модели устройства и используемого приложения. Показатели автономной работы и скорости зарядки получены в лабораторных условиях и могут отличаться при реальном использовании.

Чтобы узнать больше о Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, ознакомиться с техническими характеристиками, актуальными акциями и условиями продаж, посетите официальный сайт Samsung в Азербайджане: samsung.com/az