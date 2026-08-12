Таинственное исчезновение завершилось трагедией: подробности гибели молодых людей в лянкяранском лесу - ВИДЕО

Стали известны подробности о 29-летнем Хазаре Мирзоеве и 16-летней Фидан Мирзоевой, чьи тела были обнаружены в лесу в Лянкяране.

Выяснилось, что они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой (по линии отца).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, отец Х. Мирзоева - Вургун Мирзоев - рассказал, что общался с сыном в день его ухода из дома.

«Я позвонил ему, он сказал, что едет в Лянкяран. Спросил, не произошло ли чего, он ответил, что все в порядке: «Мама там, еду к ней». Спустя день он стал недоступен. Затем я услышал, что дети пропали. Говорили, что они уехали в Баку. А вчера пришло известие, что найдены их тела...», - поделился отец погибшего.

Отметим, что тела переданы в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Причина их смерти станет известна после заключения экспертизы.

Напомним, что тела молодых людей, ушедших из дома шесть дней назад, были обнаружены вчера в лесистой местности Лянкярана, известной как «Ибади».