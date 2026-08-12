В Азербайджане задержаны граждане Алжира при попытке нарушения госграницы

Граждане Алжира, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана, задержаны.

Об этом 1news.az сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Было отмечено, что благодаря бдительности пограничного наряда на служебной территории погранотряда «Худат» Пограничных войск при попытке нарушения госграницы в направлении из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию были задержаны два гражданина Алжирской Народной Демократической Республики - Махлуф Хуари (1994 г. р.) и Брахим Хуари (1996 г. р.).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.