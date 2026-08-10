Ильхам Алиев поблагодарил Масуда Пезешкиана за теплые и искренние слова об Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Ирана Масуда Пезешкиана за теплые и искренние слова об Азербайджане.

Об этом говорится в публикации на странице президента Азербайджана в социальной сети X.

В публикации говорится:

«Господин президент Масуд Пезешкиан, благодарю Вас за теплые и искренние слова об Азербайджане. Народы Азербайджана и Ирана всегда были рядом друг с другом в трудные и тяжелые времена».

«На фоне последних событий в нашем регионе еще раз стало очевидно, что Азербайджан находится рядом с братским иранским народом», - отметил глава Азербайджанского государства.

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