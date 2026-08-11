 Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на солнечных электростанциях «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» в городе Нахчыван | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на солнечных электростанциях «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» в городе Нахчыван

First News Media20:11 - 11 / 08 / 2026
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на солнечных электростанциях «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» в городе Нахчыван

11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на строящихся в городе Нахчыван солнечных электростанциях «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» суммарной мощностью 50 МВт.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов проинформировал главу государства и первую леди о проектах.

Было отмечено, что проект «Шамс 1» мощностью 25 МВт реализуется на участке площадью 52 гектара на определенной территории возобновляемых источников энергии. ООО CEİ Naxçıvan уже завершило монтаж солнечных панелей мощностью 10 МВт. Строительно-монтажные работы планируется завершить в ноябре текущего года. Станция будет введена в эксплуатацию после окончания строительства сетевой инфраструктуры. В настоящее время в реализации проекта задействованы 218 работников.

Ожидается, что после ввода станции в эксплуатацию ежегодно будет производиться около 57 миллионов киловатт-часов электроэнергии и обеспечиваться энергоснабжение порядка 19 тысяч домохозяйств. Тем самым удастся предотвратить выброс в атмосферу примерно 26 тысяч тонн углекислого газа и экономить 12 миллионов кубометров природного газа в год.

Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой также была предоставлена информация о других проектах, реализуемых в нашей стране группой компаний AGEC, в которую входит ООО CEİ Naxçıvan.

Глава государства и первая леди ознакомились и с работами по строительству солнечной электростанции «Гарби Уфуг» мощностью 25 МВт.

Было сообщено, что ООО Enerso уже завершило топографические работы, связанные со строительством станции, а геологические изыскания продолжаются. Строительные работы планируется начать до конца текущего года. Проект предусматривается реализовать на участке площадью 50 гектаров, определенном как территория возобновляемых источников энергии. После ввода станции в эксплуатацию ежегодно будет производиться около 61 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что позволит обеспечивать энергией порядка 21 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что удастся предотвратить эмиссию почти 26 тысяч тонн углекислого газа и экономить 12 миллионов кубометров природного газа в год.

В целом в Нахчыване территория площадью 688 гектаров определена в качестве зоны возобновляемых источников энергии под строительство солнечных электростанций.

Установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане составляет 2070 МВт, из которых 108 МВт, то есть 5,2 процента, приходится на долю Нахчывана. С вводом в эксплуатацию станций «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» эта цифра достигнет 158 МВт.

Поделиться:
680

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе

Политика

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Азербайджана, Армении и США

Политика

Ильхам Алиев: Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и ...

Спорт

За Инфантино вступился Трамп: почему противники президента ФИФА не могут пойти ...

Xроника

Президент: Создание Зангезурского коридора было нашей инициативой

В комплексе отдыха «Аджеми сейрангахы» в Нахчыване открыт памятник архитектору Аджеми Нахчывани

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса социальных домов в городе Нахчыван

Президент Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом развития города Нахчыван до 2044 года

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Бахтияр Асланбейли награжден орденом «Шохрат»

Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили итоги Вашингтонского саммита и проект TRIPP

Сын Зейнала Нагдалиева сменил сына Абеля Магеррамова на должности посла в Эстонии

Ильхам Алиев поблагодарил Масуда Пезешкиана за теплые и искренние слова об Азербайджане

Последние новости

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Азербайджана, Армении и США

Сегодня, 00:20

США сообщили о выводе из строя пытавшегося нарушить блокаду Ирана судна

Сегодня, 00:00

Зеленский призвал США давить на Россию ради окончания войны

11 / 08 / 2026, 23:49

Президент: Нахчыван, Восточный Зангезур, Карабах должны развиваться на основе единой концепции

11 / 08 / 2026, 23:45

Ильхам Алиев: Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и Восточном Зангезуре

11 / 08 / 2026, 23:43

В Ордубадском районе планируется строительство гидроэлектростанции

11 / 08 / 2026, 23:42

В двух районах Баку ограничат подачу газа

11 / 08 / 2026, 23:40

Президент: У нас готов проект по строительству линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении

11 / 08 / 2026, 23:25

Президент Азербайджана: Мы хотим выйти на европейский рынок с электроэнергией

11 / 08 / 2026, 23:21

Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ

11 / 08 / 2026, 23:20

Ильхам Алиев: Нахчыван станет одним из незаменимых транспортных хабов

11 / 08 / 2026, 23:00

Президент: Многие международные структуры заинтересованы в Нахчыванском сегменте Азербайджанских железных дорог

11 / 08 / 2026, 23:00

Президент: Автомобильная дорога Горадиз-Агбенд практически готова

11 / 08 / 2026, 22:58

Президент: Создание Зангезурского коридора было нашей инициативой

11 / 08 / 2026, 22:58

Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе

11 / 08 / 2026, 22:35

Ильхам Алиев: Нахчыван подарил азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Великий лидер Гейдар Алиев

11 / 08 / 2026, 22:34

Президент: Самым благоприятным местом для производства солнечной электроэнергии на территории Азербайджана является Нахчыван

11 / 08 / 2026, 22:33

Президент: В нашем регионе Азербайджан входит в число редких стран, не имеющих проблем с электроэнергией

11 / 08 / 2026, 22:32

Президент: Нахчыванская Автономная Республика всесторонне развивается

11 / 08 / 2026, 22:31

В комплексе отдыха «Аджеми сейрангахы» в Нахчыване открыт памятник архитектору Аджеми Нахчывани

11 / 08 / 2026, 22:29
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10