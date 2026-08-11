Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на солнечных электростанциях «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» в городе Нахчыван

11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на строящихся в городе Нахчыван солнечных электростанциях «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» суммарной мощностью 50 МВт.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов проинформировал главу государства и первую леди о проектах.

Было отмечено, что проект «Шамс 1» мощностью 25 МВт реализуется на участке площадью 52 гектара на определенной территории возобновляемых источников энергии. ООО CEİ Naxçıvan уже завершило монтаж солнечных панелей мощностью 10 МВт. Строительно-монтажные работы планируется завершить в ноябре текущего года. Станция будет введена в эксплуатацию после окончания строительства сетевой инфраструктуры. В настоящее время в реализации проекта задействованы 218 работников.

Ожидается, что после ввода станции в эксплуатацию ежегодно будет производиться около 57 миллионов киловатт-часов электроэнергии и обеспечиваться энергоснабжение порядка 19 тысяч домохозяйств. Тем самым удастся предотвратить выброс в атмосферу примерно 26 тысяч тонн углекислого газа и экономить 12 миллионов кубометров природного газа в год.

Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой также была предоставлена информация о других проектах, реализуемых в нашей стране группой компаний AGEC, в которую входит ООО CEİ Naxçıvan.

Глава государства и первая леди ознакомились и с работами по строительству солнечной электростанции «Гарби Уфуг» мощностью 25 МВт.

Было сообщено, что ООО Enerso уже завершило топографические работы, связанные со строительством станции, а геологические изыскания продолжаются. Строительные работы планируется начать до конца текущего года. Проект предусматривается реализовать на участке площадью 50 гектаров, определенном как территория возобновляемых источников энергии. После ввода станции в эксплуатацию ежегодно будет производиться около 61 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что позволит обеспечивать энергией порядка 21 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что удастся предотвратить эмиссию почти 26 тысяч тонн углекислого газа и экономить 12 миллионов кубометров природного газа в год.

В целом в Нахчыване территория площадью 688 гектаров определена в качестве зоны возобновляемых источников энергии под строительство солнечных электростанций.

Установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане составляет 2070 МВт, из которых 108 МВт, то есть 5,2 процента, приходится на долю Нахчывана. С вводом в эксплуатацию станций «Шамс 1» и «Гарби Уфуг» эта цифра достигнет 158 МВт.