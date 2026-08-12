Распоряжение Президента: На ускорение социально-экономического развития Нахчывана выделено 258 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики.

Документ подписан в целях обеспечения в 2026–2027 годах расширения использования альтернативных и возобновляемых источников энергии в Нахчыванской Автономной Республике, обновления дорожной, транспортной и образовательной инфраструктуры, а также продолжения работ по благоустройству и строительству.

Согласно Распоряжению, в целях дальнейшего ускорения социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики предусмотрено выделение в общей сложности 258 млн манатов из государственного бюджета Азербайджанской Республики и бюджета Нахчыванской Автономной Республики для осуществления нижеуказанных мероприятий:

- 66 млн манатов - Открытому акционерному обществу «Азерэнержи» для продолжения строительно-монтажных работ на Гиланчаях на Тивинской гидроэлектростанции общей мощностью 15,6 МВт в селе Тиви Ордубадского района;

- 70 млн манатов - Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики для капитального ремонта 2 межселенных, 5 городских и автомобильных дорог на территории 10 сел общей протяженностью 420 километров, соединяющих 26 населенных пунктов с общей численностью населения 156,3 тысячи человек;

- 25 млн манатов - Министерству науки и образования Азербайджана в целях строительства общежития на 1000 мест для студентов Нахчыванского государственного университета;

- 15 млн манатов - соответствующим городским (районным) органам исполнительной власти для полного капитального ремонта 92 жилых зданий общей численностью 2164 квартиры в городах Нахчыван, Шарур, Джульфа, Ордубад и Шахбуз, а также капитального ремонта только фасадной части 70 жилых зданий общей численностью 3087 квартир в городах Нахчыван, Джульфа и Шарур;

- 20 млн манатов - Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики для строительства 5 новых дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью 640 мест, в том числе на 100 мест в селе Булган города Нахчыван, на 100 мест в селе Даста Ордубадского района, на 100 мест в городе Шарур, на 240 мест в селе Эбрегунус Джульфинского района, на 100 мест в селе Карабаглар Кенгерлинского района;

53 миллиона манатов - Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана на первом этапе в целях обновления парка междугородного общественного транспорта;

- 9 млн манатов - соответствующим городским (районным) органам исполнительной власти для капитального ремонта 45 отопительных котельных, обслуживающих 5335 квартир в 122 жилых зданиях в городах Нахчыван, Шарур, Джульфа и Ордубад.

Кабинету министров Азербайджана, министерствам финансов и экономики, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.