 Ильхам Алиев присвоил военнослужащим Минобороны высшее воинское звание «генерал-майор»  | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев присвоил военнослужащим Минобороны высшее воинское звание «генерал-майор» 

First News Media16:40 - Сегодня
Ильхам Алиев присвоил военнослужащим Минобороны высшее воинское звание «генерал-майор» 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении высшего воинского звания «генерал-майор» военнослужащим Министерства обороны АР.

Глава государства постановил:

Присвоить высшее воинское звание «генерал-майор» следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

полковнику Расулу Расим оглу Алиеву

полковнику Эльчину Рагим оглу Абдуллаеву

полковнику Азеру Афрайыл оглу Гейбатли

полковнику Гюльмамеду Тофиг оглу Рзаеву

полковнику Руслану Дуньямеддин оглу Агасиеву.

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