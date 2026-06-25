Ильхам Алиев присвоил военнослужащим Минобороны высшее воинское звание «генерал-майор»
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении высшего воинского звания «генерал-майор» военнослужащим Министерства обороны АР.
Глава государства постановил:
Присвоить высшее воинское звание «генерал-майор» следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
полковнику Расулу Расим оглу Алиеву
полковнику Эльчину Рагим оглу Абдуллаеву
полковнику Азеру Афрайыл оглу Гейбатли
полковнику Гюльмамеду Тофиг оглу Рзаеву
полковнику Руслану Дуньямеддин оглу Агасиеву.
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