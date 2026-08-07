Сын Зейнала Нагдалиева сменил сына Абеля Магеррамова на должности посла в Эстонии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о ротации главы дипломатического представительства страны в Эстонской Республике.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Анаp Абель оглу Магеррамов (справа на фото) отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Эстонии.

Другим распоряжением главы государства на эту должность назначен Немят Зейнал оглу Нагдалиев (слева на фото).