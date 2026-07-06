 Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:38 - Сегодня
Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Осуществился очередной процесс переселения в освобожденное от оккупации село Шукюрбейли Джебраильского района, отправившиеся в путь в утренние часы семьи воссоединились с родным краем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня село Шукюрбейли распахнуло для 223 человек в составе 46 семей. Семьи ступили на землю отстроенного заново села и полюбовались красотами, созданные на землях их предков. Село заново отстроено в соответствии с современными стандартами, и для комфортного проживания жителей создана вся необходимая инфраструктура.

В селе построены два ясли-детских сада, каждый на 80 мест, здание школы на 360 ученических мест, медпункт, музыкальная школа, клубно-общинный центр, а также административное здание для местных исполнительных структур. Наряду с этим, построена электрическая подстанция 35/10 кВ, налажены подача электричества, природного газа, питьевой воды, связи, интернета и IP TV, заасфальтированы внутрисельские дороги. На начальном этапе сданы в эксплуатацию 635 частных жилых домов. Из них 615 выделены для жителей, а 20 — для служебного пользования. Построенные в современном стиле дома состоят из 2, 3, 4 и 5 комнат.

Таким образом, для людей, долгие годы с тоской ожидавших возвращения на родную землю, в Шукюрбейли началась новая жизнь. Проводимые здесь созидательные работы являются еще одним примером успешной реализации программы «Великое возвращение». Вернувшиеся в родные края бывшие вынужденные переселенцы, испытывая огромное удовлетворение от проявленной к ним государственной заботы, выразили благодарность руководству страны за созданные современные условия жизни. Жители с уважением почтили светлую память героических шехидов, подаривших нам эту историческую победу и ценой своей жизни освободивших наши земли от оккупации, помолились Аллаху за упокой их души. В то же время жители, пожелавшие долгих лет жизни и крепкого здоровья нашим гази, проявившим отвагу в боях, отметили, что возрождение на освобожденных от оккупации территориях стало возможным именно благодаря этой самоотверженности. Они подчеркнули, что начавшаяся сегодня на родной земле новая жизнь — это также плод победы, вверенной нам нашими шехидами и гази.

08:43

Сегодня в Джебраильский район возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

6 июля в село Шукюрбейли Джебраильского района отправлена очередная группа семей переселенцев, ранее временно проживавших в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Шукюрбейли Джебраильского района переселяется 46 семей (223 человека).

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

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