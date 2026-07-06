Умер звезда сериала «Cennet Mahallesi» Зихни Гёктай

В Турции на 80-м году жизни скончался известный актер театра, кино и телевидения Зихни Гёктай.

О смерти артиста сообщили турецкие СМИ со ссылкой на его семью.

По информации турецкой прессы, накануне состояние актера резко ухудшилось, он был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии, однако врачи не смогли его спасти. Официальная причина смерти пока не называется.

Зихни Гёктай был одним из самых известных представителей турецкой театральной сцены, однако широкому кругу зрителей он особенно запомнился по популярному сериалу «Cennet Mahallesi», где исполнил роль колоритного Этема. Этот образ принес актеру любовь миллионов зрителей далеко за пределами Турции.

За свою многолетнюю карьеру З.Гёктай также снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Bizimkiler», «Avrupa Yakası», «Ulan İstanbul» и «Hababam Sınıfı». Параллельно он более полувека выступал на сцене городских театров Стамбула, оставаясь одним из самых уважаемых мастеров турецкого театрального искусства.