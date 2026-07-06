Месть за невестку? В Баку мужчина сбил и несколько раз переехал земляка

В Гарадагском районе Баку совершено убийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, инцидент зафиксирован в поселке Гобустан.

По предварительным данным, житель поселка Асиф Нагиев (1981 года рождения) на своем автомобиле марки BMW намеренно сбил земляка - Азера Шахмурадова (1983 года рождения). После этого он несколько раз переехал пострадавшего на машине.

В результате полученных травм Азер Шахмурадов скончался на месте происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении преступления Асиф Нагиев был установлен и задержан.

По словам местных жителей, причиной конфликта якобы стало то, что Азер Шахмурадов донимал невестку Асифа Нагиева. Официальные структуры данную информацию пока не подтвердили.

По факту ведется расследование.