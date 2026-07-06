Месть за невестку? В Баку мужчина сбил и несколько раз переехал земляка
В Гарадагском районе Баку совершено убийство.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, инцидент зафиксирован в поселке Гобустан.
По предварительным данным, житель поселка Асиф Нагиев (1981 года рождения) на своем автомобиле марки BMW намеренно сбил земляка - Азера Шахмурадова (1983 года рождения). После этого он несколько раз переехал пострадавшего на машине.
В результате полученных травм Азер Шахмурадов скончался на месте происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении преступления Асиф Нагиев был установлен и задержан.
По словам местных жителей, причиной конфликта якобы стало то, что Азер Шахмурадов донимал невестку Асифа Нагиева. Официальные структуры данную информацию пока не подтвердили.
По факту ведется расследование.