В центре Баку начали курсировать бесплатные автобусы

В столице запущены бесплатные шаттлы для обеспечения доступности объектов общественного питания, зон отдыха и парковок, расположенных на территориях, где ограничено движение транспортных средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Было отмечено, что один из новых шаттлов - микроавтобус под номером C1 - курсирует между садом Хагани и концом улицы Зарифы Алиевой, а микроавтобус C2 связывает сад Сабира с концом улицы Азиза Алиева.

Для обеспечения комфортного и оперативного передвижения пассажиров шаттлы работают с интервалом движения 7–10 минут.

Стоит добавить, что запущенные шаттлы являются экологически чистыми транспортными средствами и служат продвижению принципов устойчивой мобильности в городе. Это нововведение не только способствует созданию пешеходной и доступной городской среды в центре столицы, но и открывает дополнительные возможности для удобного перемещения посетителей.

Отметим, что на данном этапе запущенные шаттлы будут курсировать исключительно по выходным и праздничным дням с 12:00 до 00:00.