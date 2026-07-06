EMIN показал редкие архивные кадры в день рождения Тамары Синявской - ВИДЕО

Сегодня народная артистка СССР и Азербайджана, оперная певица Тамара Синявская отмечает день рождения – ей исполнилось 82 года.

По этому случаю народный артист Азербайджана EMIN опубликовал в социальных сетях архивное видео, в которое вошли кадры разных лет с участием именинницы.

«Сегодня день рождения у Тамары Ильиничны Синявской. Для меня это не просто великая артистка, а родной человек. С детства с ней связаны самые теплые воспоминания и особая атмосфера дома, где всегда живет музыка. Дорогая Тамара Ильинична, с днем рождения! Спасибо за вашу доброту, мудрость и поддержку. Очень люблю, бесконечно уважаю и желаю, чтобы впереди было много счастливых моментов рядом с близкими», - пишет EMIN в комментарии к нижеприведенному видео.