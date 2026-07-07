Премьер-министр Австралии извинился за шутку о желании переспать с Кайли Миноуг - ВИДЕО

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз извинился за слова об австралийской суперзвезде Кайли Миноуг после скандала вокруг подкаста.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз принес безоговорочные извинения за свои высказывания о Кайли Миноуг, прозвучавшие в одном из подкастов и вызвавшие широкий общественный резонанс.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ABC News, во время участия в подкасте Bush Deep ведущая Никки Осборн предложила премьер-министру сыграть в популярную игру «Shag, Marry, Date» («Переспать, жениться или встречаться»), назвав имена Кайли Миноуг, Николь Кидман и Ронды Берчмор.

Сначала Э. Албаниз попытался уклониться от ответа, напомнив, что женился всего полгода назад. Однако после настойчивых вопросов ведущей заявил, что выбрал бы Кайли Миноуг, а затем, отвечая на уточняющий вопрос, сказал: «Все перечисленное».

Отметим, что высказывания Э. Албаниза подверглись критике со стороны ряда женщин-парламентариев – в понедельник глава правительства Австралии распространил официальное заявление, в котором извинился за свои слова.

«Я безоговорочно приношу извинения за эти комментарии», - говорится в заявлении.