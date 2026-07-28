Республиканская психиатрическая больница сделала заявление, связанное с Эльшадом Хосе - ВИДЕО

Республиканская психиатрическая больница опровергла распространяющуюся в ряде СМИ и социальных сетей информацию о госпитализации известного азербайджанского рэпера Эльшада Хосе.

Как сообщили в медицинском учреждении в ответ на запрос Baku TV, сведения о том, что артист якобы находится на лечении в больнице, не соответствуют действительности.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Эльшад Хосе несколько дней назад был госпитализирован в Республиканскую психиатрическую больницу в поселке Маштага, а его состояние якобы оценивается как тяжелое. При этом каких-либо официальных подтверждений этим сведениям на тот момент не было.

В настоящее время медицинское учреждение официально опровергло данные сообщения, а Минздраве подчеркнули, что действующее законодательство АР не допускает разглашения сведений, касающихся психического здоровья граждан и получения ими специализированной медицинской помощи.