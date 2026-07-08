 Ильхам Алиев принял вице-премьера Иордании - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Ильхам Алиев принял вице-премьера Иордании - ФОТО

First News Media11:00 - Сегодня
Ильхам Алиев принял вице-премьера Иордании - ФОТО

8 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Аймана Ас-Сафади.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гость передал главе нашего государства приветствия Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна и его приглашение посетить Иорданию. Он отметил, что Король Иордании придает очень большое значение личным отношениям с Президентом Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия Королю Иордании.

Президент Азербайджана в свою очередь пригласил Короля Иордании посетить с визитом нашу страну.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свои встречи с Королем Абдаллой II ибн Аль-Хусейном в нашей стране, в Иордании и в рамках международных мероприятий.

В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимные визиты и контакты на различных уровнях играют важную роль с точки зрения развития отношений между нашими странами, было отмечено, что двусторонние связи основаны на принципах дружбы и братства.

Было констатировано наличие хороших возможностей для укрепления партнерства в политической, экономической, энергетической сферах, в области транспортной связности, инвестиций, гуманитарном и других направлениях, состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, будущим контактам, расширению деятельности межправительственной комиссии и межпарламентскому сотрудничеству.

Было затронуто сотрудничество в сфере туризма, в этом контексте обсужден вопрос открытия регулярных прямых авиарейсов между Азербайджаном и Иорданией.

Поделиться:
330

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял вице-премьера Иордании - ФОТО

Экономика

Level Tower: ультра-премиальный «Клубный дом», новый уровень жизни в самом сердце Баку - ...

Политика

Азербайджан и Иордания отменяют визовый режим - ФОТО

В мире

Трамп: Думаю, перемирие с Ираном закончилось

Xроника

Ильхам Алиев принял вице-премьера Иордании - ФОТО

Азербайджан присоединился к «Метрической конвенции»

В Азербайджане в 2029 году пройдет перепись населения

Ильхам Алиев утвердил исполнение госбюджета за 2025 год

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе

В Азербайджане в 2029 году пройдет перепись населения

Президент Ильхам Алиев принял сенатора Стива Дэйнса - ФОТО

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в формате «один на один» - ФОТО

Последние новости

Сухопутные войска Азербайджана проводят крупномасштабные оперативные учения - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:58

Трамп о Гренландии: Это – серьезная проблема для США, а НАТО «оставило нас одних»

Сегодня, 13:15

Трамп: Турция получит F-35

Сегодня, 13:05

Level Tower: ультра-премиальный «Клубный дом», новый уровень жизни в самом сердце Баку - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 13:00

У жителя Сабирабада обнаружили около 10 кг героина, гашиша и марихуаны

Сегодня, 12:58

Трамп об Иране: У них похороны, но они решили запускать ракеты

Сегодня, 12:48

Объявлены результаты экзаменов в лицеи и гимназии 

Сегодня, 12:45

«Это плохие люди, я с ними не разговариваю»: Трамп заявил о прекращении контактов с Испанией

Сегодня, 12:38

Азербайджан и Иордания отменяют визовый режим - ФОТО

Сегодня, 12:30

Трамп: Думаю, перемирие с Ираном закончилось

Сегодня, 12:24

Трамп заявил о «мощном ударе по Ирану» и о своем «недовольстве НАТО»

Сегодня, 12:20

Посол Ирана лично пытался урегулировать спор Царукяна с иранскими предпринимателями

Сегодня, 12:18

В Гызылагаджском заповеднике произошел пожар

Сегодня, 12:15

На полях саммита НАТО: Мелони обратилась к Эрдогану с неожиданной просьбой?

Сегодня, 12:07

Возврат НДС по программе «ƏDV geri al» превысил 104 млн манатов за шесть месяцев

Сегодня, 12:00

Должен быть выработан механизм управления рисками: посол Ирана о TRIPP

Сегодня, 11:57

В столице планируют довести протяженность велодорожек до 100 км - КАРТА

Сегодня, 11:55

МЧС продолжает поиски мужчины, утонувшего в реке Хакари - ВИДЕО 

Сегодня, 11:52

Анаклия обретает хозяина. В чем интерес Баку?

Сегодня, 11:50

Что известно о состоянии шести человек, пострадавших в ДТП в Суговушане? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:48
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02