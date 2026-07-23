Ильхам Алиев поздравил президента Египта с Днем Революции

Президент Ильхам Алиев направил поздравление президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника страны - Дня Революции.

Об этом 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем послании глава государства от себя лично и от имени азербайджанского народа выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания египетскому лидеру и всему народу Египта.

Ильхам Алиев подчеркнул, что текущий уровень межгосударственных отношений, развивающихся на основе дружбы и взаимного уважения, вызывает глубокое удовлетворение. Президент Азербайджана выразил уверенность, что совместными усилиями дружественные связи и сотрудничество между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах продолжит уверенно расширяться и развиваться по восходящей линии.

В заключение азербайджанский лидер пожелал Абдель Фаттаху ас-Сиси крепкого здоровья и успехов в деятельности, а дружественному народу Египта - мира, стабильности и процветания.