В Азербайджане пройдет первый в истории Чемпионат мира по футболу U-15

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проведению в 2026 году в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно Распоряжению, в целях обеспечения достойного проведения в Азербайджане чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет координация соответствующих мер и решение необходимых вопросов возложены на Организационный комитет, созданный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2025 года в связи с проведением в 2027 году в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.

Отметим, что Бюро Совета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июня 2026 года приняло решение о проведении в Азербайджане 22–31 октября 2026 года первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Проведение в Азербайджане первого в истории спорта чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет призвано послужить дальнейшему укреплению растущего авторитета нашей страны на международной спортивной арене, развитию футбола и обогащению опыта, накопленного Азербайджаном в сфере организации престижных соревнований.