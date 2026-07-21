В Берлине подписаны азербайджано-германские документы - ФОТО

21 июля в Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц подписали «Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия».

На мероприятии также была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета.