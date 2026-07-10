 В BakuBus отреагировали на инцидент с водителем автобуса, который заблокировал пассажиров в салоне и ушел курить - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

В BakuBus отреагировали на инцидент с водителем автобуса, который заблокировал пассажиров в салоне и ушел курить - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова13:18 - Сегодня
В BakuBus отреагировали на инцидент с водителем автобуса, который заблокировал пассажиров в салоне и ушел курить - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

ООО «BakuBus» провело расследование в связи с инцидентом, произошедшим 9 июля 2026 года около 16:30 между водителем и пассажирами в автобусе регулярного маршрута №13 на улице Короглу Рагимова.

В ходе проверки было установлено, что водитель допустил грубые нарушения при исполнении своих служебных обязанностей.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщила пресс-секретарь ООО «BakuBus» Асмер Алиева.

«В связи с произошедшим инцидентом у водителя были взяты объяснительные, и в соответствии с требованиями Трудового кодекса Азербайджанской Республики в его отношении приняты надлежащие меры», - заявила официальный представитель компании.

Асмер Алиева также подчеркнула, что перевозчик сожалеет о случившемся и намерен жестче контролировать персонал.

«ООО «BakuBus» приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства. В целях предотвращения подобных случаев в будущем продолжаются соответствующие мероприятия по усилению контроля над служебной деятельностью водителей и совершенствованию механизмов внутренней дисциплины», - отметила она.

11:40

В Баку действия водителя маршрутного автобуса №13 вызвали резкое недовольство пассажиров.

Как рассказали обратившиеся в Oxu.Az пассажиры, инцидент произошел 9 июля в 16:31 на улице Академика Гасана Алиева по направлению к станции метро Короглу.

Сообщается, что на одной из остановок кто-то из пассажиров ошибочно нажал кнопку «Stop». После этого водитель остановил автобус, заблокировал двери, вышел из транспортного средства и стал курить на обочине дороги.

Кроме того, отмечается, что, несмотря на наличие в автобусе системы кондиционирования, она не работала - водитель настоятельно утверждал, что кондиционер сломан.

По словам очевидцев, в ходе инцидента между водителем и пассажирами возник словесный конфликт.

В итоге часть пассажиров была вынуждена выйти из салона и пересесть на другой маршрутный автобус, ехавший следом.

Отметим, что по данному факту редакцией 1news.az в профильное ведомство уже направлен соответствующий запрос.

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