В BakuBus отреагировали на инцидент с водителем автобуса, который заблокировал пассажиров в салоне и ушел курить - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
ООО «BakuBus» провело расследование в связи с инцидентом, произошедшим 9 июля 2026 года около 16:30 между водителем и пассажирами в автобусе регулярного маршрута №13 на улице Короглу Рагимова.
В ходе проверки было установлено, что водитель допустил грубые нарушения при исполнении своих служебных обязанностей.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщила пресс-секретарь ООО «BakuBus» Асмер Алиева.
«В связи с произошедшим инцидентом у водителя были взяты объяснительные, и в соответствии с требованиями Трудового кодекса Азербайджанской Республики в его отношении приняты надлежащие меры», - заявила официальный представитель компании.
Асмер Алиева также подчеркнула, что перевозчик сожалеет о случившемся и намерен жестче контролировать персонал.
«ООО «BakuBus» приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства. В целях предотвращения подобных случаев в будущем продолжаются соответствующие мероприятия по усилению контроля над служебной деятельностью водителей и совершенствованию механизмов внутренней дисциплины», - отметила она.
11:40
В Баку действия водителя маршрутного автобуса №13 вызвали резкое недовольство пассажиров.
Как рассказали обратившиеся в Oxu.Az пассажиры, инцидент произошел 9 июля в 16:31 на улице Академика Гасана Алиева по направлению к станции метро Короглу.
Сообщается, что на одной из остановок кто-то из пассажиров ошибочно нажал кнопку «Stop». После этого водитель остановил автобус, заблокировал двери, вышел из транспортного средства и стал курить на обочине дороги.
Кроме того, отмечается, что, несмотря на наличие в автобусе системы кондиционирования, она не работала - водитель настоятельно утверждал, что кондиционер сломан.
По словам очевидцев, в ходе инцидента между водителем и пассажирами возник словесный конфликт.
В итоге часть пассажиров была вынуждена выйти из салона и пересесть на другой маршрутный автобус, ехавший следом.
Отметим, что по данному факту редакцией 1news.az в профильное ведомство уже направлен соответствующий запрос.