В Бакметрополитене прокомментировали эвакуацию пассажиров с платформы - ВИДЕО

Прошлой ночью на станции «Азадлыг проспекти» Бакинского метрополитена произошел сбой.

Как сообщает 1news.az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Согласно утверждениям, около 23:48 пассажиров, находившихся на платформе станции, попросили покинуть территорию.

Руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов подтвердил данный факт в комментарии для 1news.az.

«29 июля в 23:55 из-за короткого замыкания на высоковольтной кабельной линии, питающей Бакинский метрополитен, возникла кратковременная пауза в движении поездов на участке «Мемар Аджеми» - «Дарнагюль» Зеленой линии.

Благодаря оперативно принятым мерам и задействованию альтернативных источников питания движение поездов удалось в кратчайшие сроки восстановить, после чего Бакинский метрополитен продолжил работу в штатном режиме», - заявил Б. Мамедов.