В Гёйчае мужчина обокрал магазин, ресторан и жилой дом

В Гёйчае совершена кража из магазина.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно информации, неизвестный проник в торговый объект, после чего похитил находившиеся в кассе денежные средства и табачные изделия.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками районного отдела полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления - 34-летний Рахиб Бабаев.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный также причастен к краже телевизоров из ресторана и различных предметов быта из частного жилого дома.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Р.Бабаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.