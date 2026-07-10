В Баку обокрали подстанцию на 10 тысяч манатов - ВИДЕО

В Хатаинском районе столицы совершена кража на одной из электрических подстанций.

Как сообщает 1news.az, неизвестный похитил с подстанции выключатели тока и медные шины трансформатора.

В результате инцидента объекту был нанесен материальный ущерб на сумму около 10 тысяч манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления - ранее судимый 34-летний Даянат Керимов. У него была обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства часть похищенного электрооборудования.

По факту ведется расследование.