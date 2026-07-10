На трассе Баку - Газах перевернулся грузовик с арбузами, образовалась пробка - ВИДЕО

На участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем через Гаджигабульский район, перевернулся грузовой автомобиль марки Ford, груженный арбузами, что привело к образованию автомобильного затора.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend с места происшествия, авария зафиксирована сегодня около 16:00 на 113-м километре трассы, на территории города Гаджигабул.

По предварительным данным, у грузовика Ford лопнуло колесо, в результате чего водитель потерял управление, и транспортное средство перевернулось.

В результате происшествия никто не пострадал. Из-за ДТП в направлении столицы на автомагистрали образовалась плотная пробка.

По факту ведется расследование.