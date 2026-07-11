Жан-Мишель Брюн: во время Карабахской войны я заметил однобокость в освещении конфликта на Западе

«Я впервые заинтересовался Азербайджаном очень давно, еще в 1983 году. Позже, во время Карабахской войны, я вновь обратился к теме, которую тогда часто называли «армянским вопросом».

Я заметил, что в информационном пространстве звучала исключительно армянская позиция, в то время как азербайджанской стороне слова почти не давали».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил основатель новостного портала «Мусульмане Франции» Жан-Мишель Брюн в ходе международной конференции «Медиа и деколонизация: возвышающиеся голоса, усиливающиеся нарративы», проходящей в Баку по инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ).

По его словам, он также осознал, что исторический нарратив об армянском присутствии на Кавказе существенно отличался от того, что он изучал. «Затем я встретился с тогдашним послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым, который сказал мне: «Поезжайте в Азербайджан». Я так и сделал — и открыл для себя эту страну. Как и для многих французов, приезжающих сюда впервые, это стало невероятным откровением. Я открыл для себя удивительную страну с необычайно богатой культурой и потрясающе гостеприимными людьми. В то же время я узнал подлинную историю Азербайджана — историю, которую многие люди на Западе просто не знают. С тех пор на протяжении последних пяти лет я приезжаю в Азербайджан по несколько раз в год, и сегодня я считаю его почти своей второй родиной».