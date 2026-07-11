Бакинская инициативная группа и Институт международных исследований Буркина-Фасо подписали меморандум

В Баку состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Бакинской инициативной группой (БИГ) и Институтом перспективных международных исследований Министерства иностранных дел Буркина-Фасо.

Как сообщает корреспондент 1news.az, Меморандум подписали исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов и Генеральный директор Института международных исследований Буркина-Фасо Филипп Санвиди в ходе международной конференции «Медиа и деколонизация: возвышающиеся голоса, усиливающиеся нарративы», проходящей в Баку по инициативе Бакинской инициативной группы.

Напомним, что данное взаимодействие расценивается как важный шаг на пути расширения географии деятельности БИГ на африканском направлении. Если ранее БИГ подписывала подобные документы с политическими партиями и движениями различных стран, то теперь организация переходит к сотрудничеству с государственным органом зарубежной страны.

Как сообщается, документ будет способствовать развитию результативного сотрудничества с ведущими исследовательскими институтами, мозговыми центрами и организациями гражданского общества африканских стран. Он также внесет вклад в укрепление научных и практических связей, реализацию совместных инициатив между БИГ и странами Глобального Юга.

В рамках сотрудничества планируется подготовка и доведение до сведения международного сообщества совместных аналитических отчетов и программных документов (policy papers). Они будут посвящены проблемам, порожденным колониализмом на Африканском континенте; неоколониальному управлению; эксплуатации природных ресурсов; механизмам экономической зависимости; вопросам репараций.

Как отмечается, стороны намерены расширять взаимодействие в рамках международных организаций по этим направлениям и выдвигать совместные инициативы.

Кроме того, в рамках партнерства предусмотрено проведение регулярных диалогов, совместных исследовательских проектов и ежегодных международных конференций по тематике деколонизации и неоколониализма. Эти инициативы внесут вклад в более широкое освещение африканских реалий, а также преступлений против человечности, совершенных крупными державами на протяжении истории.

Меморандум предусматривает участие экспертов БИГ в мероприятиях, проводимых в странах Африки. Наряду с этим планируется реализация программ обмена и стажировок для молодых исследователей, а также осуществление другой академической деятельности.