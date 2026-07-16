 Трамп поделился статьей о выступлении Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме - ФОТО | 1news.az | Новости
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Трамп поделился статьей о выступлении Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме - ФОТО

First News Media10:06 - Сегодня
Трамп поделился статьей о выступлении Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме - ФОТО

Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в социальной сети Truth Social статьей Джошуа Кляйна, посвященной выступлению азербайджанского руководителя на IV Шушинском глобальном медиафоруме в понедельник.  

В частности, в своей статье Кляйн отмечает, что Ильхам Алиев назвал Трампа «уникально эффективным миротворцем, чей принципиально иной подход к дипломатии сыграл решающую роль в достижении исторического мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и положил начало новой, беспрецедентной эре в американо-азербайджанских отношениях».

Отвечая на вопрос корреспондента Breitbart News о том, что именно отличало подход Трампа от действий предыдущих администраций США при содействии достижению исторического мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, азербайджанский лидер объяснил этот успех принципиально иным взглядом на урегулирование затяжных конфликтов, отметил автор.

«Президент Азербайджана подчеркнул, что предыдущие американские администрации на протяжении почти трех десятилетий проводили политику, которая фактически консервировала армяно-азербайджанский конфликт, а не решала его, в то время как Трамп подошел к этой проблеме с совершенно иной стороны. Охарактеризовав Трампа как «человека, который любит мир» и «видит в мире новые возможности», Ильхам Алиев отметил, что его роль оказалась решающей, когда Азербайджан и Армения вышли на финальную стадию переговоров по мирному соглашению. По словам азербайджанского лидера, Трамп и его команда с пониманием отнеслись к озабоченностям Баку, приложили усилия, чтобы убедить Армению в том, что мир отвечает интересам обеих стран, и в итоге «создали такие рамки, благодаря которым мир стал возможен», - говорится в материале.

В нем отмечается, что Ильхам Алиев особо отметил саммит в Белом доме, состоявшийся в августе прошлого года, на котором президент Дональд Трамп принял его и премьер-министра Армении Никола Пашиняна для подписания Совместной декларации, в то время как министры иностранных дел обеих стран парафировали само мирное соглашение. Документ также предусматривал создание совместной рабочей группы США и Азербайджана, которой было поручено обеспечивать реализацию его положений в течение последующих шести месяцев. «Этот процесс, по мнению Ильхама Алиева, наглядно продемонстрировал решимость администрации Трампа довести дело до конца», - подчеркивает Кляйн.

«Азербайджанский лидер добавил, что администрация Трампа полностью выполнила взятые в Белом доме обязательства в рамках совместной рабочей группы по реализации соглашения. «Впервые на моей памяти американские официальные лица столь строго сдержали свое слово», - подчеркнул он.

По словам Ильхама Алиева, успешная реализация этих шагов открыла путь к подписанию более широкой Декларации о стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Баку, выведя отношения между США и Азербайджаном на уровень, который он позже охарактеризовал как «беспрецедентный». Говоря об укреплении двусторонних связей, президент Азербайджана резюмировал: «Это потрясающе. Это невероятно. Это то, о чем мы могли только мечтать», добавив, что расширенное партнерство открыло совершенно новую главу в сотрудничестве между Соединенными Штатами и Азербайджаном», - подчеркивается в статье.

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