Граждане Азербайджана с атакованного у Одессы судна возвращены на родину

Граждане Азербайджана из экипажа судна, подвергшегося атаке у побережья Одессы, направлены на родину.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики.

"10 граждан Азербайджана, находившихся на борту гражданского торгового судна Atlas Bey, подвергшегося атаке 14 июля у побережья Одессы (Украина), были отправлены в Азербайджан через Турцию после пересечения территории Молдовы.

Посольство Азербайджана совместно с компетентными органами Украины продолжает принимать необходимые меры по поиску капитана судна", - говорится в сообщении МИД.