Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума. Встреча прошла на новопостроенной улице Карабах.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля ознакомился с работами, выполненными в рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах в Шуше.

В рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах в Шуше местными инвесторами было построено в общей сложности 10 зданий различного назначения.

Среди них – гостиница, апарт-отели, офисы и объекты общественного питания. При строительстве особое внимание уделялось качеству, соответствию зданий общему облику города Шуша.

Источник: Report