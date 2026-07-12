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Хикмет Гаджиев встретился с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума

First News Media23:04 - 12 / 07 / 2026
Хикмет Гаджиев встретился с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума. Встреча прошла на новопостроенной улице Карабах.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля ознакомился с работами, выполненными в рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах в Шуше.

В рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах в Шуше местными инвесторами было построено в общей сложности 10 зданий различного назначения.

Среди них – гостиница, апарт-отели, офисы и объекты общественного питания. При строительстве особое внимание уделялось качеству, соответствию зданий общему облику города Шуша.

Источник: Report

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