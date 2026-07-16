В Баку закрыли цех, работавший с нарушениями пожарной безопасности - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

Как сообщили в министерстве, в ходе проверки, проведенной Госслужбой пожарного надзора в производственном цехе по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Шовкет Мамедовой, дом 5б, был выявлен ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, передает 1news.az.

В частности:

на объекте не полностью установлена первичная система пожарной сигнализации, а имеющееся оборудование находится в неисправном состоянии;

электрохозяйство смонтировано с нарушением требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);

не проводился профилактический осмотр электрохозяйства, соответствующий акт отсутствует;

на объекте не соблюдены противопожарные расстояния между товарами;

объект не в полной мере обеспечен огнетушителями;

деревянные конструкции не обработаны огнезащитным составом (раствором);

пути эвакуации загромождены различными материалами, а план эвакуации людей на случай пожара не составлен;

персонал не прошел инструктаж по пожарной безопасности, соответствующий журнал не ведется;

не представлено свидетельство об обязательном страховании недвижимого имущества объекта;

деятельность объекта организована в подвальном помещении здания, что противоречит противопожарным требованиям норм проектирования жилых зданий.

Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что дальнейшая эксплуатация объекта может в любой момент привести к пожару, который быстро распространится и сделает трагедию неизбежной.

Учитывая вышеизложенное, в связи с выявлением фактов грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности данного производственного цеха.